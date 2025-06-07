Денис Сєдашов

Видання The Telegraph назвало трьох осіб, яким дозволено навідуватися легендарного німецького гонщика та семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, крім його родичів.

Стаття вказує на те, що до Міхаеля допускають бувшого президента Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Жана Тодта, який був спортивним директором Ferrari з 1993 по 2007 рік, Роса Брауна — колишнього технічного директора італійської команди під час періоду співпраці з Шумахером, і Герхарда Бергера — колишнього гонщика Формули-1 з 1984 по 1997 рік, а також колишнього керівника програми БМВ Формулі-1 та колишнього співвласника команди Torro Rosso.

Німець зазнав важкої травми у 2013 році. Доступ до семиразового чемпіона Формули-1 суворо обмежено.