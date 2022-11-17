Ferrari може залишитися без поточного керівника

Бінното очолює команду з 2019 року

Керівник Ferrari Маттіа Бінотто незабаром може покинути свою посаду. Про це повідомляє журналіст Лео Турріні.

Вже є іменна потенційних замін Бінотто – керівник Alpha Romeo Фредерік Вассер і керівник програми Ferrari в GT Антоніо Колетт.

Бінното очолив «Скудерію» в січні 2019 року. З того часу Ferrari один раз взяли друге місце в Кубку конструкторів (2019). При цьому їх пілоти з 2007 року не ставали чемпіонами світу.

Положення в Кубку конструкторів-2022.