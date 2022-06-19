Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Ферстаппен елітно відзахищався і не дав Сайнсу здобути першу перемогу в кар’єрі
Шарль Леклер з 19-го місця підійнявся в топ-5 Гран-прі Канади
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Канади. Лідер загального заліку сезону здобув свою 26-ту перемогу в кар’єрі.
В кінці гонки він після автомобіля безпеки опинився під тиском Карлоса Сайнса, однак гонщик Ferrari не зміг прочавити суперника і здобути першу перемогу в кар’єрі.
Льюіс Гемілтон доповнив п’єдестал – самиразовий чемпіон світу лише вдруге в сезоні пробився в топ-3.
Також варто відзначити прорив Шарля Леклера. Гонщик Ferrari стартував 19-м, але пробився в топ-5.
Результати гонки:
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