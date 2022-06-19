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Ферстаппен елітно відзахищався і не дав Сайнсу здобути першу перемогу в кар’єрі

Шарль Леклер з 19-го місця підійнявся в топ-5 Гран-прі Канади
Автоспорт Формула-1
22:57
Ферстаппен елітно відзахищався і не дав Сайнсу здобути першу перемогу в кар’єрі

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Канади. Лідер загального заліку сезону здобув свою 26-ту перемогу в кар’єрі.

В кінці гонки він після автомобіля безпеки опинився під тиском Карлоса Сайнса, однак гонщик Ferrari не зміг прочавити суперника і здобути першу перемогу в кар’єрі.

Льюіс Гемілтон доповнив п’єдестал – самиразовий чемпіон світу лише вдруге в сезоні пробився в топ-3.

Також варто відзначити прорив Шарля Леклера. Гонщик Ferrari стартував 19-м, але пробився в топ-5.

Результати гонки:


Сергій Лук'яненко
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Макс Ферстаппен

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