Ферстаппен: «У Мессі більше таланту, ніж у Роналду»
Ферстаппен: «Мені хочеться більше конкуренції у гонках»
Пілотові Red Bull не вистачає боротьби
Часом мені хочеться побільше конкуренції, а іноді – немає. У деяких гонках мені дуже подобається, що у нас домінуюча машина, а часом, навпаки, хотілося взяти участь у боротьбі. Якщо говорити про очікування від нового сезону, то сподіваюся, що конкуренція буде вище.
Важко сказати, хто може стати моїм головним суперником. Не всі команди поки розібралися з машинами нового покоління, є величезний потенціал для розвитку. До того ж виробники двигуни теж поліпшують. Так що побачимо.
Ферстаппен: «У Мессі більше таланту, ніж у Роналду».
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