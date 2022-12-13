Ферстаппен назвав переможця ЧС-2022 у Катарі
Ферстаппен – про перехід в іншу команду: «Це не входить у мої плани»
Макс залишається в Red Bull
Виступ за іншу команду в Формулі-1? Це не входить в мої плани. В кінці мого контракту мені буде 31 рік. Після цього я не знаю, чи буду я продовжувати чи ні. Попереду ще кілька років.
Я точно не буду їздити в Формулі-1 до 40 років. У гонках все інакше. У якийсь момент це стане занадто складно. Тоді це перестає приносити задоволення. Це також залежить від того, наскільки ми будемо конкурентоспроможні в 2028 році. Якщо на той час ми все ще будемо конкурентоспроможні, було б нерозумно зупинятися.
Ферстаппен назвав переможця ЧС-2022 в Катарі.
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