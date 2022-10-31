Хемілтон: «Поки зарано говорити про «епоху Ферстаппена»
Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Мексики, Хемілтон знову другий
Ferrari в Мехіко поступилися Red Bull і Mercedes
На автодромі імені братів Родрігес в Мексиці пройшла 20-я гонка сезону – Гран-прі Мексики.
Переможцем гонки став лідер сезону Макс Ферстаппен, а за ним на другому Грен-прі поспіль фінішував Льюїс Хемілтон. «Бронза» дісталася другому пілоту Red Bull Серхіо Пересу.
Невтішною гонка виявилася для другого пілота в сезоні Шарля Леклера, який фінішував лише шостим. Його навіть випередив партнер по команді Карлос Сайнс.
Гран-прі Мексики. Положення пілотів
- Макс Ферстаппен (Red Bull)
- Льюїс Хемілтон (Mercedes)
- Серхіо Перес (Red Bull)
- Джордж Расселл (Mercedes)
- Карлос Сайнс (Ferrari)
- Шарль Леклер (Ferrari)
- Даніель Ріккардо McLaren)
- Естебан Вікон (Alpin)
- Ландо Норріс (McLare )
- Валттер Боттас (Alfa Romeo)
- П'єр Гаслі (Alpha Tauri)
- Алекс Албон (Williams)
- Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo)
- Себастьян Феттель (Aston Martin)
- Ланс Стролл (Aston Martin)
- Мік Шумахер (Haas)
- Кевін Магнуссен (Haas)
- Ніколас Латіфа (Williams)
Зійшли:
- Фернандо Алонсо (Alpin)
- Юкі Цунода (Alpha Tauri)
Відзначимо, що тиждень раніше на Гран-прі США перші дві позиції були такими ж – Ферстаппен 1-й, а Хемілтон 2-й.
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