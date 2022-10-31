Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Мексики, Хемілтон знову другий

Ferrari в Мехіко поступилися Red Bull і Mercedes

На автодромі імені братів Родрігес в Мексиці пройшла 20-я гонка сезону – Гран-прі Мексики.



Переможцем гонки став лідер сезону Макс Ферстаппен, а за ним на другому Грен-прі поспіль фінішував Льюїс Хемілтон. «Бронза» дісталася другому пілоту Red Bull Серхіо Пересу.

Невтішною гонка виявилася для другого пілота в сезоні Шарля Леклера, який фінішував лише шостим. Його навіть випередив партнер по команді Карлос Сайнс.

Гран-прі Мексики. Положення пілотів

Макс Ферстаппен (Red Bull) Льюїс Хемілтон (Mercedes) Серхіо Перес (Red Bull) Джордж Расселл (Mercedes) Карлос Сайнс (Ferrari) Шарль Леклер (Ferrari) Даніель Ріккардо McLaren) Естебан Вікон (Alpin) Ландо Норріс (McLare ) Валттер Боттас (Alfa Romeo) П'єр Гаслі (Alpha Tauri) Алекс Албон (Williams) Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) Себастьян Феттель (Aston Martin) Ланс Стролл (Aston Martin) Мік Шумахер (Haas) Кевін Магнуссен (Haas) Ніколас Латіфа (Williams)

Зійшли:

Фернандо Алонсо (Alpin)

Юкі Цунода (Alpha Tauri)

Відзначимо, що тиждень раніше на Гран-прі США перші дві позиції були такими ж – Ферстаппен 1-й, а Хемілтон 2-й.