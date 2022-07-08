Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті
Лідер сезону Формули-1 Макс Ферстаппен з Red Bull виграв кваліфікацію спринту на Гран-прі Австрії.
Також разом з ним з першого ряду стартуватиме Шарль Леклер, котрий на п’яти останніх Гран-прі не зумів пробитися на подіум, на двох з яких взагалі не фінішував.
Результати кваліфікації
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,984
2. Шарль Леклер («Феррарі») +0,029
3. Карлос Сайнс («Феррарі») +0,082
4. Серхіо Перес («Ред Булл») +0,420
5. Джордж Рассел («Мерседес») +0,447
6. Естебан Окон («Альпін») +0,742
7. Кевін Магнуссен («Хаас») +0,895
8. Мік Шумахер («Хаас») +1,027
9. Фернандо Алонсо («Альпін») +1,119
10. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +8,167
Вибули після другого сегменту:
11. П’єр Гаслі («Альфа Таурі»)
12. Алекс Албон («Вільямс»)
13. Валттері Боттас («Альфа Ромео»)
14. Юкі Цунода («Альфа Таурі»)
15. Ландо Норріс («Макларен»)
Вибули після першого сегменту:
16. Даніель Ріккардо («Макларен»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартін»)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
19. Ніколас Латіфі («Вільямс»)
20. Себастьян Феттель («Астон Мартін»)