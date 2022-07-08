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Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті

Льюїс Гемілтон розбив болід в третьому сегменті
Автоспорт Формула-1
19:42
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті

Лідер сезону Формули-1 Макс Ферстаппен з Red Bull виграв кваліфікацію спринту на Гран-прі Австрії.

Також разом з ним з першого ряду стартуватиме Шарль Леклер, котрий на п’яти останніх Гран-прі не зумів пробитися на подіум, на двох з яких взагалі не фінішував.

Результати кваліфікації

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.03,984

2. Шарль Леклер («Феррарі») +0,029

3. Карлос Сайнс («Феррарі») +0,082

4. Серхіо Перес («Ред Булл») +0,420

5. Джордж Рассел («Мерседес») +0,447

6. Естебан Окон («Альпін») +0,742

7. Кевін Магнуссен («Хаас») +0,895

8. Мік Шумахер («Хаас») +1,027

9. Фернандо Алонсо («Альпін») +1,119

10. Льюїс Гемілтон («Мерседес») +8,167

Вибули після другого сегменту:

11. П’єр Гаслі («Альфа Таурі»)

12. Алекс Албон («Вільямс»)

13. Валттері Боттас («Альфа Ромео»)

14. Юкі Цунода («Альфа Таурі»)

15. Ландо Норріс («Макларен»)

Вибули після першого сегменту:

16. Даніель Ріккардо («Макларен»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартін»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Ніколас Латіфі («Вільямс»)

20. Себастьян Феттель («Астон Мартін»)

Сергій Лук'яненко
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Макс Ферстаппен Гран-прі Австрії

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