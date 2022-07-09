Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії, Перес прорвався на вісім позицій вгору

Леклер і Сайнс фінішували в топ-3

На Гран-прі Австрії відбувся спринт, на котрому були розіграні залікові очки, але окрім того він сформував стартову сітку в гонці.

Перемога дісталася Максу Ферстаппену, який відзахищався від Шарля Леклера і Карлоса Сайнса. Також варто відзначити Серхіо Переса, який після штрафу за порушення меж траси в кваліфікації, зумів підійнятися з 13-го місця на п’яте.

Льюїс Гемілтон продерся в топ-8 і отримати фінішував в очковій зоні.

Гран-прі Австрії. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррарі»)

3. Карлос Сайнс («Феррарі»)

4. Джордж Рассел («Мерседес»)

5. Серхіо Перес («Ред Булл»)

6. Естебан Окон («Альпін»)

7. Кевін Магнуссен («Хаас»)

8. Льюїс Гемілтон («Мерседес»)

9. Мік Шумахер («Хаас»)

10. Валттері Боттас («Альфа Ромео»)

11. Ландо Норріс («Макларен»)

12. Даніель Ріккардо («Макларен»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартін»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. П’єр Гаслі («Альфа Таурі»)

16. Алекс Албон («Вільямс»)

17. Юкі Цунода («Альфа Таурі»)

18. Ніколас Латіфі («Вільямс»)

Зійшли:

Фернандо Алонсо («Альпін»)

Себастьян Феттель («Астон Мартін»)