10 серпня столичний автодром «Чайка» перетворився на справжній осередок швидкості, реву моторів та запаху гуми. Тут відбувся один із найочікуваніших дрифт-заходів сезону Bitlook. На трасі зібралися найсильніші пілоти країни, щоб продемонструвати свою майстерність у керованому заносі, а на трибунах — сотні фанатів автоспорту, які прийшли відчути справжній адреналін.

Цього року драйвову атмосферу події підтримав бренд онлайн казино FIRST, ставши офіційним спонсором фестивалю. Відвідувачів зустрічала брендована палатка, гості мали змогу отримати ексклюзивний мерч, зробити фото на пам’ять та поганяти на симуляторі автоперегонів.

Як проходили заїзди?

Протягом вікенду глядачі спостерігали за дрифт-заїздами, де кожен пілот демонстрував відчуття швидкості та контролю автомобіля в екстремальних умовах. Серед них був і Артем Хорольський, офіційний амбасадор FIRST та відомий український дрифт-пілот. На трек виходили учасники з Києва, Одеси, Харкова, Броварів та Хмельницького. У заїздах переважно змагалися культові BMW, а також два крутих Nissan, які з ревом брали повороти, залишаючи за собою клуби диму та захоплені вигуки з трибун.

Партнерство з FIRST додало події ще більше енергії та яскравості, нагадавши кожному «Все в твоїх руках».

Наступна подія Bitlook пройде вже 7 вересня у Львові та обіцяє ще більше швидкості, емоцій та гарячого асфальту.