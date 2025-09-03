FIRST запрошує на Bitlook Drift у Львові 7 вересня
Найсильніші дрифт-пілоти країни зійдуться у боротьбі за перемогу, даруючи глядачам незабутнє шоу
близько 2 годин тому
Після видовищних перегонів, що пройшли 10 серпня на аеродромі «Чайка» у Києві, серія Bitlook Drift рухається разом з FIRST далі. Наступна зупинка — Львів.
Цього разу територія «Арени Львів» перетвориться на епіцентр швидкості й драйву. Найсильніші дрифт-пілоти країни зійдуться у боротьбі за перемогу, даруючи глядачам незабутнє шоу.
На гостей чекає:
- адреналін від заїздів професійних пілотів;
- рев моторів і клуби диму;
- атмосфера великого спортивного свята з активностями та фотозонами.
FIRST — онлайн-казино та офіційний спонсор Bitlook Drift. Бренд підтримує спорт і українців на їхньому шляху до досягнень, бо вірять: все у твоїх руках.
Участь у змаганнях візьме й Артем Хорольський — український дрифт-пілот і амбасадор FIRST, який добре відомий фанатам автоспорту.
Не пропусти головну дрифт-подію вересня у Львові та шукай стенд FIRST!
7 вересня, з 12:00 до 20:00, територія «Арена Львів» - вул. Стрийська, 199.
