Після видовищних перегонів, що пройшли 10 серпня на аеродромі «Чайка» у Києві, серія Bitlook Drift рухається разом з FIRST далі. Наступна зупинка — Львів.

Цього разу територія «Арени Львів» перетвориться на епіцентр швидкості й драйву. Найсильніші дрифт-пілоти країни зійдуться у боротьбі за перемогу, даруючи глядачам незабутнє шоу.

На гостей чекає:

адреналін від заїздів професійних пілотів;



рев моторів і клуби диму;



атмосфера великого спортивного свята з активностями та фотозонами.



FIRST — онлайн-казино та офіційний спонсор Bitlook Drift. Бренд підтримує спорт і українців на їхньому шляху до досягнень, бо вірять: все у твоїх руках.

Участь у змаганнях візьме й Артем Хорольський — український дрифт-пілот і амбасадор FIRST, який добре відомий фанатам автоспорту.

Не пропусти головну дрифт-подію вересня у Львові та шукай стенд FIRST!

7 вересня, з 12:00 до 20:00, територія «Арена Львів» - вул. Стрийська, 199.