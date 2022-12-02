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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Функціонер Red Bull: «Ріккардо більш статусний, ніж Шумахер»

Австралієць буде третім пілотом команди
Автоспорт Формула-1
02 грудня 16:50
Функціонер Red Bull: «Ріккардо більш статусний, ніж Шумахер»

Спортивний консультант Red Bull Гельмут Марко заявив Sport Bild, що Mercedes мала два варіанти на роль третього пілота на сезон-2023.

«Чи був варіант з Міком Шумахером? Ні. Ми не пішли на такий крок, тому що він завжди був частиною програми Ferrari. Ось чому він не був нам цікавий в цьому плані. Тим більше що наш резервний гонщик бере участь у багатьох спонсорських заходах в США. Ріккардо, з його профілем і іміджем, — це якраз той, хто нам потрібен».

Ріккардо пропустить сезон-2023, але сподівається стати другим пілотом Mercedes через рік.

Шумахер покинув HAAS і поки знаходиться без команди.

Андрій Усмонов
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Теги

Мік Шумахер Даніель Ріккардо

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