Бос Mercedes: «Цей сезон спустив нас з небес на землю»
Функціонер Red Bull: «Ріккардо більш статусний, ніж Шумахер»
Австралієць буде третім пілотом команди
Спортивний консультант Red Bull Гельмут Марко заявив Sport Bild, що Mercedes мала два варіанти на роль третього пілота на сезон-2023.
«Чи був варіант з Міком Шумахером? Ні. Ми не пішли на такий крок, тому що він завжди був частиною програми Ferrari. Ось чому він не був нам цікавий в цьому плані. Тим більше що наш резервний гонщик бере участь у багатьох спонсорських заходах в США. Ріккардо, з його профілем і іміджем, — це якраз той, хто нам потрібен».
Ріккардо пропустить сезон-2023, але сподівається стати другим пілотом Mercedes через рік.
Шумахер покинув HAAS і поки знаходиться без команди.
Коментарі 0