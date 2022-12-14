Ferrari назвала свого нового боса
Гаслі розповів про головну проблему в Alpha Tauri
У команди були проблеми з вагою боліда
Думаю, базова версія машина вийшла непоганою, проте протягом усього сезону у нас були проблеми з великою вагою боліда. І це дорого нам коштувало. Я вважаю, що саме це було головною проблемою протягом усього сезону. Ми і близько не підібралися до бажаного рівня.
Наш вага становила на 12–13 кг більше. І ми так і не змогли знизити вагу. Йдеться про трьох або трьох з половиною десятих з кола. При цьому в сезоні було з десяток випадків, коли для потрапляння в десятку в кваліфікації нам не вистачало буквально 0,1 секунди. Ганяти на боліді з таким зайвою вагою – це як тягати на спині рюкзак.
Через це збільшувався знос шин, машина була повільніше, а проблеми постійно збільшувалися. У машини був непоганий потенціал, але проблеми з вагою переслідували нас весь рік.
Ferrari назвала свого нового боса.
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