Олег Гончар

Американська команда Формули-1 Haas змінила дату онлайн-презентації боліда VF-26 на 19 січня замість раніше запланованої.

Пресслужба Haas повідомила про перенесення презентації VF-26 на 19 січня. На цьому етапі команда покаже лише ліврею. Після презентації з 26 по 30 січня болід пройде приватні тести на трасі Барселона-Каталонія в Іспанії. Офіційні передсезонні тести заплановані в лютому в Бахрейні.

Бойовими пілотами Haas в сезоні-2026 залишаться француз Естебан Окон та британець Олівер Берман — обидва представляли команду в минулому році.

Актуальний графік презентацій команд Формули-1:

15 січня — Red Bull, Racing Bulls (лише лівреї);

19 січня — Haas (ліврея);

20 січня — Audi (ліврея);

22 січня — Mercedes (рендери);

3 січня — Alpine, Ferrari;

26-30 січня — закриті тести в Барселоні;

2 лютого — Mercedes (болід);

3 лютого — Williams;

ніч на 9 лютого — Cadillac;

9 лютого — Aston Martin;

(невідомо) — McLaren.

Раніше керівник Haas Аяо Комацу відповідав на питання про можливий інтерес до японського пілота Юкі Цуноди.