Haas переніс презентацію на 19 січня
Команда покаже лише ліврею
28 хвилин тому
Американська команда Формули-1 Haas змінила дату онлайн-презентації боліда VF-26 на 19 січня замість раніше запланованої.
Пресслужба Haas повідомила про перенесення презентації VF-26 на 19 січня. На цьому етапі команда покаже лише ліврею. Після презентації з 26 по 30 січня болід пройде приватні тести на трасі Барселона-Каталонія в Іспанії. Офіційні передсезонні тести заплановані в лютому в Бахрейні.
Бойовими пілотами Haas в сезоні-2026 залишаться француз Естебан Окон та британець Олівер Берман — обидва представляли команду в минулому році.
Актуальний графік презентацій команд Формули-1:
15 січня — Red Bull, Racing Bulls (лише лівреї);
19 січня — Haas (ліврея);
20 січня — Audi (ліврея);
22 січня — Mercedes (рендери);
3 січня — Alpine, Ferrari;
26-30 січня — закриті тести в Барселоні;
2 лютого — Mercedes (болід);
3 лютого — Williams;
ніч на 9 лютого — Cadillac;
9 лютого — Aston Martin;
(невідомо) — McLaren.
Раніше керівник Haas Аяо Комацу відповідав на питання про можливий інтерес до японського пілота Юкі Цуноди.
