Гран-прі Лас-Вегасу, кваліфікація: Антонеллі виграв поул, Расселл замкнув топ-3
Гемілтон вибув після другого сегменту
21 листопада відбулася кваліфікація на двадцять першому етапі Формули-1 – Гран-прі Лас-Вегасу.
Поул здобув пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі.
Гран-прі Лас-Вегасу. Лас-Вегас. Кваліфікація
1. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 1.33,893
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,258
3. Джордж Расселл («Мерседес») – +0,331
4. Ландо Норріс («Макларен») – +0,351
5. Ісак Хаджар («Ред Булл») – +0,699
6. Арвід Лінблад («Рейсінг Буллз») – +0,775
7. Оскар Піастрі («Макларен») – +1,006
8. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз») – +1,197
9. П'єр Гаслі («Альпін») – +1,212
10. Франко Колапінто («Альпін») – +1,421
Вибули після другого сегменту:
11. Шарль Леклер («Феррарі»)
12. Льюїс Гемільтон («Феррарі»)
13. Ніко Гюлькенберг («Ауді»)
14. Карлос Сайнс («Вільямс»)
15. Габріель Бортолетто («Ауді»)
Вибули після першого сегменту:
16. Александр Албон («Вільямс»)
17. Рафаель Камара («Гаас»)
18. Серхіо Перес («Каділлак»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартін»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартін»)
21. Вальттері Боттас («Каділлак»)
22. Олівер Берман («Гаас»)
Нагадаємо, Антонеллі – наймолодший чемпіон світу в історії Формули-1.
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