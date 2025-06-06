Календар Формули-1 може бути розширений у наступному році

У 2026 фанати «Королеви автоспорту» можуть побачити 25 гонок

близько 11 годин тому

Фото: Формула-1
Фото: Формула-1
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Коментатор Формули-1 Девід Крофт повідомив, що організатори чемпіонату розглядають варіант розширення календаря до 25 гонок на сезон-2026. Слова Крофта наводить f1analytic.com:

У Барселони є контракт наступного року, але Мадрид уже почали будувати? Вони вкладаються у графік? Було б безглуздо повністю позбавлятися Барселони, не знаючи, що вони вже зробили. А що буде у 2027 році? Ми очікуємо, що Імоли не буде, але ходять чутки про те, що наступного року буде 25 етапів, і, можливо, Імола все ще буде в календарі.

Календар мав уже вийти, зараз початок червня. Він повинен був вийти на другий тиждень травня, і ми все ще чекаємо на нього. Тож, можливо, в останню хвилину будуть якісь доопрацювання.

Девід Крофт

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен сумнівається у можливості боротися за титул у сезоні-2025.

Поділитись

АвтоспортНовини СпортуФормула-1

Матеріали по темі

Фото: Haas

Шумахер може повернутися в Формулу-1 вже цього року

8 днів тому

Фото: Mercedes

Колишній пілот Формули-1 назвав «темну конячку» у боротьбі за чемпіонство

9 днів тому

Фото: Ferrari

Лідер Ferrari назвав плани після Формули-1

9 днів тому