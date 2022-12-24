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Хемілтон: «Більше не хочу виступати в гонках»

Для пілота Mercedes найважливіше – час, проведений з сім'єю
Автоспорт Формула-1
16:18
Хемілтон: «Більше не хочу виступати в гонках»
Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон розповів, що з роками змінив ставлення до перегонів і тепер вони його не цікавлять. Приводить слова Хемілтона Motorsport-Total.

Гонки для мене тепер не головне. У дитинстві так, можливо, так і було. Швидше за все, в перші роки виступів у Формулі-1 теж. Але з віком я зрозумів, що найважливіше – час, проведений з сім'єю, близькими і друзями. Потрібно цінувати такі моменти. Іноді я прокидаюся з думками, що не хочу більше займатися гонками. Розумію, що в житті є й інші заняття і мені б хотілося досягти багато чого і за межами гоночної траси.


Оприлюднено склади команд Формули-1 на сезон-2023.
Денис Сєдашов
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Льюїс Хемілтон Mercedes

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