Оприлюднені склади команд Формули-1 на сезон-2023
Китай знову залишився без гран-прі Формули -1
Гонки в Піднебесній не проводяться з 2019 року
FIA повідомила, що Гран-прі Китаю в 2023-му році не пройде.
Знову це пов'язано через обмеження в країні через COVID-19. Відзначимо, що гонки там не проводяться з 2019-го року.
The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA— Formula 1 ( @ F1 ) December 2, 2022
FIA замінить Гран-прі Китаю іншим етапом. Яким саме буде відомо пізніше.
Коментарі 0