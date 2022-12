Китай знову залишився без гран-прі Формули -1

FIA повідомила, що Гран-прі Китаю в 2023-му році не пройде.

Знову це пов'язано через обмеження в країні через COVID-19. Відзначимо, що гонки там не проводяться з 2019-го року.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA