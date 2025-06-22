Олег Гончар

79-річний британський інженер і дизайнер Гордон Маррі, один із найуспішніших конструкторів в історії Формули-1, у 2024 році отримав діагноз раку стравоходу. Про це він розповів у інтерв’ю виданню PlanetF1.

«Протягом 15 років я щороку проходив ендоскопію та біопсію. Рак виявили під час однієї з таких процедур. Проблема раку стравоходу в тому, що він не має явних симптомів, поки не стає надто пізно, тому рівень виживання дуже низький».

Маррі, який створив культові боліди для команд McLaren і Brabham, зокрема MP4/4, що приніс Айртону Сенні чемпіонство 1988 року, залишив «Макларен» у 2007 році. Після цього він заснував власне інженерне бюро Gordon Murray Design, яке займається дизайном і прототипуванням для зовнішніх замовників. Його роботи здобули визнання в автоспорті та автомобільній індустрії, зокрема завдяки суперкару T.50.