Міхаель Шумахер більше не з’явиться публічно: що трапилося з легендарним німцем?

Денис Сєдашов

Крейг Скарборо, журналіст і експерт з Формули-1 із понад 25-річним досвідом у паддоку, поділився новими деталями про стан здоров’я легендарного гонщика Міхаеля Шумахера. У спеціальному матеріалі для британського видання The Sun він розповів про розмову з людиною, яка дуже близька до родини семиразового чемпіона світу.

Я спілкувався з тим, хто справді дуже, дуже близький до Шумахера. І мені сказали прямо: ми більше нічого від нього не почуємо. Він перебуває в комфортному стані настільки, наскільки це можливо з огляду на його здоров’я. Крейг Скарборо

Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року легендарний німецький гонщик Міхаель Шумахер зазнав важкої черепно-мозкової травми під час катання на лижах. Йому вдалося вижити, проте з того часу він більше не з’являвся на публіці. Сім’я Шумахера ретельно оберігає його від уваги ЗМІ та громадськості, зберігаючи повну конфіденційність щодо його стану.

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