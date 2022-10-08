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Офіційно. Гаслі замінить Алонсо в Alpine

П’єр підписав з французькою командою багаторічний контракт
Автоспорт Формула-1
08 жовтня 08:00
Офіційно. Гаслі замінить Алонсо в Alpine
Фото: Alpine

Пілот Alpha Tauri П’єр Гаслі з наступного сезону виступатиме в Alpine.

Француз підписав з новою командою багаторічний контракт. Відзначимо, що Гаслі замінить дворазового чемпіона Ф-1 Фернандо Алонсо, який переходить у Aston Martin.

Нагадаємо, що Гаслі на Гран-прі Сінгапуру фінішував у кінці залікової зони.

Олег Шумейко-молодший
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П'єр Гаслі Alpine

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