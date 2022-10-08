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Офіційно. Гаслі замінить Алонсо в Alpine
П’єр підписав з французькою командою багаторічний контракт
Фото: Alpine
Пілот Alpha Tauri П’єр Гаслі з наступного сезону виступатиме в Alpine.
"I'm extremely excited about this new chapter in my life". Welcome to the team, @PierreGasly.#Alpine #GAS10 pic.twitter.com/uPgjzofrYg— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 8, 2022
Француз підписав з новою командою багаторічний контракт. Відзначимо, що Гаслі замінить дворазового чемпіона Ф-1 Фернандо Алонсо, який переходить у Aston Martin.
Нагадаємо, що Гаслі на Гран-прі Сінгапуру фінішував у кінці залікової зони.
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