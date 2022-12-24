Ральф Шумахер розповів, в яку команду Мік може прийти в ролі бойового пілота
Експілот Ф-1 Ральф Шумахер висловився щодо майбутнього племінника Міка Шумахера
у «Королеві» автоспорту:
Ця ситуація на руку обом сторонам. По-перше, Mercedes отримала чудового пілота, якого зможе задіяти, якщо їм терміново буде потрібно заміна. Раптом один із основних гонщиків з якоїсь причини не зможе сісти за кермо.
Крім того, сам Мік опинився там, де зможе багато чого дізнатися. Насамперед це стосується роботи в новій та великій структурі.
Як на мене, це чудовий шанс. Зараз він у досвідченій команді, де може дивитися на двох відмінних напарників. Але найголовніше – команда рада бачити його. І її сила допоможе Міку.
Не думайте, що мова лише про саму Mercedes. Не зрозумійте мене неправильно, але в якийсь момент у тих, хто використовує їхні двигуни, можуть виникнути проблеми. Тоді буде потрібний той, кому не заважають контрактні зобов'язання, хто знає всі траси і знайомий з машинами нового покоління.
Відзначимо, що силові установки Mercedes використовують McLaren, Aston Martin та Williams.
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