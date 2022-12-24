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Ральф Шумахер розповів, в яку команду Мік може прийти в ролі бойового пілота

Колишній гонщик впевнений, що співробітництво з Mercedes допоможе у розвитку кар’єри
Автоспорт Формула-1
24 грудня 18:50
Ральф Шумахер розповів, в яку команду Мік може прийти в ролі бойового пілота
Фото: Mercedes

Експілот Ф-1 Ральф Шумахер висловився щодо майбутнього племінника Міка Шумахера у «Королеві» автоспорту:

Ця ситуація на руку обом сторонам. По-перше, Mercedes отримала чудового пілота, якого зможе задіяти, якщо їм терміново буде потрібно заміна. Раптом один із основних гонщиків з якоїсь причини не зможе сісти за кермо.

Крім того, сам Мік опинився там, де зможе багато чого дізнатися. Насамперед це стосується роботи в новій та великій структурі.

Як на мене, це чудовий шанс. Зараз він у досвідченій команді, де може дивитися на двох відмінних напарників. Але найголовніше – команда рада бачити його. І її сила допоможе Міку.

Не думайте, що мова лише про саму Mercedes. Не зрозумійте мене неправильно, але в якийсь момент у тих, хто використовує їхні двигуни, можуть виникнути проблеми. Тоді буде потрібний той, кому не заважають контрактні зобов'язання, хто знає всі траси і знайомий з машинами нового покоління.

Відзначимо, що силові установки Mercedes використовують McLaren, Aston Martin та Williams.

Джерело: motorsport.com Олег Шумейко-молодший
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Мік Шумахер Mercedes

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