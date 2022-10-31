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Ріккардо підписав контракт з Mercedes. Він буде резервним пілотом

Наступний сезон австралієць пропустить
Автоспорт Формула-1
31 жовтня 20:13
Ріккардо підписав контракт з Mercedes. Він буде резервним пілотом

Австралійський гонщик Даніель Ріккардо підписав контракт з Mercedes.

Про деталі угоди не повідомляється. інсайдер Дітер Ренкен з RacingNews365 повідомив, що він займе роль резервного пілота.

Ймовірно, наступний сезон австралієць пропустить. Останній роки він виступав за McLaren, а до цього – за Red Bull.

Відзначимо, що по закінченню сезону Mercedes покине нинішній резервіст Нік де Вріс.

сам Ріккардо повідомляв, що ще повернеться в Ф-1.

Андрій Усмонов
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Даніель Ріккардо Mercedes

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