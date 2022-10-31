Ріккардо не збирається завершувати кар'єру: « Розробляю план, щоб спробувати повернути себе в першу десятку »
Ріккардо підписав контракт з Mercedes. Він буде резервним пілотом
Наступний сезон австралієць пропустить
Австралійський гонщик Даніель Ріккардо підписав контракт з Mercedes.
Про деталі угоди не повідомляється. інсайдер Дітер Ренкен з RacingNews365 повідомив, що він займе роль резервного пілота.
Ймовірно, наступний сезон австралієць пропустить. Останній роки він виступав за McLaren, а до цього – за Red Bull.
Відзначимо, що по закінченню сезону Mercedes покине нинішній резервіст Нік де Вріс.
сам Ріккардо повідомляв, що ще повернеться в Ф-1.