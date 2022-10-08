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Ріккардо: «Реальність зараз в тому, що мене не буде на стартовій решітці в 2023 році»

Пілот McLaren вірить повернутися в 2024 році
Автоспорт Формула-1
08 жовтня 17:53
Ріккардо: «Реальність зараз в тому, що мене не буде на стартовій решітці в 2023 році»
Пілот McLaren Даніель Ріккардо вважає, що після підписання контракту між Alpine і П'єром Гаслі він не залишиться бойовим пілотом Формули-1 в 2023 році. Приводить слова Fox Sports.

Думаю, реальність зараз в тому, що мене не буде на стартовій решітці в 2023 році. Зараз я намагаюся щось зробити з прицілом на 2024-й. Думаю, там може представитися пара хороших можливостей. Якщо чесно, я знав про новини з Гаслі. Я знав, що вони деякий час вели переговори, знав, що вони дуже зацікавлені в П'єрі. Скажімо так, я був до цього підготовлений, це не стало сюрпризом. Так що тепер ми намагаємося вибудувати свій шлях і дізнатися, що буде далі.


Раніше ми повідомляли, що Ферстаппен взяв поул в Гран-Прі Японії

Денис Сєдашов
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