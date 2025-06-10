Олег Гончар

Колишній пілот Формули-1 та експерт Ральф Шумахер заявив Sky Sports, що Макс Ферстаппен із Red Bull не зможе здобути чемпіонський титул у поточному сезоні через проблеми з машиною та командою.

За його словами, титул для Ферстаппена цього року є ілюзією, хоча пілот може покращити ситуацію. Шумахер вважає, що машина не виправдовує очікувань, а команда не забезпечує належної підтримки.

Він сумнівається, що Ферстаппен зможе наздогнати McLaren, якщо лише не станеться зіткнення між їхніми гонщиками.

Наразі Ферстаппен посідає третє місце в загальному заліку пілотів із 137 очками.