Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про перемогу Макса Ферстаппена на Гран-Прі Азербайджану. Слова німця наводить f1analytic.com:

Перемога Ферстаппена в Азербайджані це найбільший сюрприз для мене. Але в будь-якому разі, яка мені справа до того, що я сказав раніше? Звичайно, я маю взяти свої слова назад!

Я цього не очікував, адже у попередні роки Серхіо Перес був близьким до Ферстаппена (на цій трасі). Минулого року він виступив краще у кваліфікації, що рідко трапляється з Максом. Треба визнати, що машина тоді теж була не така вже й хороша.

Все пройшло просто чудово для Макса. Звичайно, його виступ був грандіозним, але і Red Bull теж чудово впорався. Якщо судити за цифрами, то Макс, навіть у порівнянні з рештою пілотів, провів відмінну гонку.