Збірна України виступить на Всесвітніх автоспортивних іграх-2022
Вирвало двигун, а потім спалахнула пожежа! У DTM сталася жахлива аварія
Нащастя обійшлося без жертв
08 жовтня 18:28
Жахливий інцидент стався на початку гонки. Один з претендентів на титул чемпіона серії Томас Прейнінг і Давид Шумахер зіткнулися в боротьбі за сьому позицію.
Через це Денніс Ольсен, який їхав ззаду, відлетів в болід Рікардо Феллера і вдарився об бар'єр безпеки. Від удару з авто Ольсена вилетів двигун і виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити. Як заявили в пресслужбі, здоров'ю гонщиків нічого не загрожує.
#DTM - Look what happened at #Hockenheim pic.twitter.com/abAuhOl7CB— Porsche Motorsport ( @PorscheRaces ) October 8, 2022
Раніше ми повідомляли, що збірна України виступить на Всесвітніх автоспортивних іграх.
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