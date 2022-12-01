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Європейська конфедерація бейсболу продовжила відсторонення рашистів та білорусів від турнірів терміном на 1 рік
Також заборона поширюється на проведення змагань на територіях країн-терористів
01 грудня 14:52
Бейсбол / Фото - Inside the GamesЄвропейська конфедерація бейсболу (WBSC Europe) продовжила термін відсторонення рашистських та білоруських спортсменів від міжнародних турнірів на 2023 рік. Про це повідомляє insidethegames.biz.
Команди з країн-терористів, гравці, тренери та офіційні особи будуть відсторонені від усіх європейських заходів Всесвітньої бейсбольної конфедерації в наступному році.
Рашисти та білоруси вже були відсторонені від усіх бейсбольних заходів через війну в Україні, тому виконавча рада WBSC Europe продовжила санкції.
Також заборона поширюється на проведення турнірів WBSC Europe в оркостані та білорусі.
Нагадаємо, бейсбол може увійти в програму літньої Олімпіади-2028.
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