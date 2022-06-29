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У Кропивницький бейсболісти за підтримки FAVBET зібрали 10 000 гривень для ВСУ

Favbet продовжує проводити благодійні заходи для допомоги армії і нужденним!
Бейсбол
13:41
У Кропивницький бейсболісти за підтримки FAVBET зібрали 10 000 гривень для ВСУ

Під час навчально-тренувального семінару з бейсболу, що відбувся 18-19 червня у Кропивницькому, спортсмени Києва та Кропивницького зібрали 10 000 гривень для потреб української армії. Захід було проведено за підтримки компанії FAVBET.

Практичну частину семінару провели у вигляді міні-турніру «Кубок Favbet». У турнірі взяли участь чотири команди, три з Кропивницького: «Uranium», «Stars», «Месники» (останні дві – мікс гравців «BioTexCom-КНТУ» і «BioTexCom-СДЮШОР» та кадетських команд), та збірна Києва.

У матчі за бронзові нагороди «Uranium» перемогли киян з рахунком 13:2.

Фінальний поєдинок подарував напружену та захоплюючу боротьбу абсолютно рівних суперників. Матч закінчився з рахунком 4:3 на користь «Месників».

Зібрані спортсменами під час семінару кошти будуть передані одному з підрозділів Збройних Сил України.

FAVBET продовжує  проводити благодійні заходи задля допомоги армії та тим, хто цього потребує.



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Новини: Бейсбол

У Кропивницький бейсболісти за підтримки FAVBET зібрали 10 000 гривень для ВСУ
У Кропивницький бейсболісти за підтримки FAVBET зібрали 10 000 гривень для ВСУ
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