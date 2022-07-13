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19-річного Мандзина включили до складу основної чоловічої збірної України

Команда Юрая Санітри на даний момент складається з 8 спортсменів
Біатлон
19:50
19-річного Мандзина включили до складу основної чоловічої збірної України

Збірна України з біатлону, незважаючи на всі складнощі, пов'язані з війною на Батьківщині, продовжує підготовку до нового сезону. Після стартового збору на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в селі Яворов, Львівської області, чоловіча збірна під керівництвом Юрая Санітри з 1 липня вирушила на збір в німецький Оберхоф.

До команди, яка спочатку складалася з 6 спортсменів, приєдналися ще двоє. Спочатку бажання працювати з Санітрою висловила Дарина Блашко, яка вже тренувалася під керівництвом словацького наставника 2 роки тому, провівши найуспішніший сезон в кар'єрі, а потім, в команду був включений ще один молодий спортсмен – 19-річний тернополянин Віталій Мандзин.

Про те, чому було прийнято рішення розширити команду, і яке перше враження у тренера від новачків, Санітра розповів XSPORT.ua:

«Я дуже радий тому, що на рівні Міністерства спорту і Федерації біатлону України вдалося домовитися про те, що ми можемо розширити команду чоловіків. Тому що формат з шістьма спортсменами не на 100 відсотків підходив під мою концепцію. Ми розраховували, що в постолімпійскій сезон зможемо готувати команду з 9-10 спортсменів, але на сьогоднішній день по цілком об'єктивних причин це неможливо.

Коли з'явилася можливість додати в команду молодого спортсмена, який буде поступово рухатися вперед, і може бути добре готовий вже до наступних Олімпійських ігор в 2026 році, я був тільки за. По всій інформації, яку я мав, спілкуючись з тренерами і зі спортсменами, прийняв рішення, що заберемо з Б команди саме Віталія Мандзина, який вже приєднався до нашої команди на зборі в Оберхофі.

Скажу, що поки що ми в процесі ознайомлення з його фізичними та психологічними можливостями, вибудовуємо процес так, щоб він зміг вийти на суттєво новий рівень. Думаю, що допоможе йому в цьому і те, що він буде готуватися поруч з топ-спортсменами нашої команди.

Що стосується Дар'ї Блашко, то вона також висловила бажання готуватися з чоловічою командою. Їй підійшла концепція підготовки нашої команди, коли вона працювала по ній два сезони тому. З моєї точки зору – це правильно, так як вона зможе тягнутися з хлопцями, і в перспективі ми будемо мати відмінного бійця для сингл і мікст естафети.

Також ми маємо ще одного новачка нашої команди в нинішньому міжсезоння – це Денис Насико. У попередні сезоні він не раз демонстрував, що у нього є хороші задатки, щоб потрапляти в команду на Кубок світу. Після перших зборів можу сказати, що є певні моменти, над якими треба посилено працювати. В першу чергу це стосується стрільби стоячи, яка у нього нестабільна. Плюс належить попрацювати над силовим компонентом і лижною технікою. Але бачу, що ментально він дуже сильний спортсмен, він може далі прогресувати і бути гідним членом основної команди.

Артем Прима і Денис Насико на зборі в Оберхофі / Фото - IBU

Можу сказати, що всі спортсмени приїхали на збори в гарному настрої, готові виконувати всю необхідну тренувальну роботу. Всі хочуть показати на міжнародній арені високий результат, щоб привернути увагу до України і тих подій, які зараз відбуваються. Думаю, що якщо підготовка пройде за планом, без збоїв, то чоловіча команда буде добре готова до нового сезону.

Найближча наша мета – це чемпіонат світу з літнього біатлону, який в кінці серпня відбудеться в німецькому Рупольдінгу. Хочемо гідно там себе проявити. Знаю, що цього року там будуть виступати досить багато сильних команд і спортсменів, які взимку знаходяться в еліті світового біатлону», - сказав Юрай Санітра.

Таким чином, на зборі в Оберхофі в складі української збірної працюють 8 спортсменів – це Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Віталій Мандзин і Дар'я Блашко. Помічниками Санітри на тренерській біржі є Олексій Кравченко і Роман Лейбюк, а також лікар команди Богдан Братко і масажист Дмитро Пухов.

Збірна України на зборі в Оберхофі / Фото - IBU

В Оберхофі команда буде працювати до 20 липня, після чого повернеться в Україну. У свою чергу жіноча збірна України в даний момент знаходиться на зборі в австрійському Обертілліаху.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Теги

Юрай Санітра Дарина Блашко Збірна України з біатлону Оберхоф (біатлон) Денис Насико

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