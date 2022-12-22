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Анастасія Меркушина стала тріумфатором спринту на чемпіонаті України-2022
На п'єдесталі пошани опинилися Білосюк та Блашко
22 грудня 22:00
Анастасія Меркушина / Фото - Facebook22 грудня в Явореві (Львівська обл.) стартував чемпіонат України-2022 з біатлону.
Переможницею жіночого спринту стала Анастасія Меркушина, Олена Білосюк прибігла до фінішу другою, Дар'я Блашко замкнула топ-3.
Чемпіонат України-2022 з біатлону. Яворов, Львівська область. Спринт. жінки
1. Анастасія Меркушина – 19.04,3 (1+1)
2. Олена Білосюк – 5,2 (0+1)
3. Дар'я Блашко – 15,2 (1+1)
4. Ірина Петренко – 21,1(0+0)
5. Анна Кривонос – 44,2 (0+2)6. Віта Семеренко – 1.06,0 (0+1)
Відзначимо, що олімпійська чемпіонка-2014 Віта Семеренко стала однією з учасниць спринту на чемпіонаті України.
Раніше повідомлялося, що Віта завершила свою кар'єру в міжсезоння, але потім сама біатлоністка спростувала цю інформацію.