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Анастасія Меркушина стала тріумфатором спринту на чемпіонаті України-2022

На п'єдесталі пошани опинилися Білосюк та Блашко
Біатлон
22 грудня 22:00
Анастасія Меркушина стала тріумфатором спринту на чемпіонаті України-2022
Анастасія Меркушина / Фото - Facebook
22 грудня в Явореві (Львівська обл.) стартував чемпіонат України-2022 з біатлону.

Переможницею жіночого спринту стала Анастасія Меркушина, Олена Білосюк прибігла до фінішу другою, Дар'я Блашко замкнула топ-3.
Чемпіонат України-2022 з біатлону. Яворов, Львівська область. Спринт. жінки

1. Анастасія Меркушина – 19.04,3 (1+1)

2. Олена Білосюк – 5,2 (0+1)

3. Дар'я Блашко – 15,2 (1+1)

4. Ірина Петренко – 21,1(0+0) 

5. Анна Кривонос – 44,2 (0+2)

6. Віта Семеренко – 1.06,0 (0+1)
Відзначимо, що олімпійська чемпіонка-2014 Віта Семеренко стала однією з учасниць спринту на чемпіонаті України. 

Раніше повідомлялося, що Віта завершила свою кар'єру в міжсезоння, але потім сама біатлоністка спростувала цю інформацію.
Володимир Кириченко
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Теги

Анастасія Меркушина Олена Білосюк Дарина Блашко Ірина Петренко Анна Кривонос Віта Семеренко Збірна України з біатлону

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