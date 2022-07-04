Бринзак: «Чи захоче Джима продовжувати виступи? Білосюк і сестри Семеренко вже не будуть змагатися »
Бех вже красується в формі збірної росії
Раніше вона отримала в росії статус біженки
20:35
Колишня українська біатлоністка Катерина Бех в соціальних мережах опублікувала фото в екіпіровці збірної росії.
За інформацією деяких ЗМІ, Бех вже отримала статус біженки в росії і має намір повернути російське громадянство.
Бех є уродженкою росії і виступала за команду цієї країни. Потім росіянка отримала українське громадянство.
У квітні натуралізовані Бех, Оксана Москаленко та Ольга Абрамова були виключені зі складу збірної України.
У складі збірної України Бех виграла дві золоті медалі юніорського чемпіонату світу, і золото чемпіонату Європи.
У збірній України раніше розгорівся скандал, Оскільки президента Федерації біатлону Володимира Бринзака викрили у брехні через вивезення натуралізованих росіянок з України.
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