Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Без Блашко. Відомий склад збірної України, який готується до сезону в Австрії

Дар'я вирішила готуватися окремо від інших дівчат
Біатлон Кубок світу з біатлону
31 жовтня 15:04
Без Блашко. Відомий склад збірної України, який готується до сезону в Австрії

Відомий склад команди «А» жіночої збірної України з біатлону, який зараз готується в австрійському Рамзау до старту нового сезону.

Команда «А» (тренер - Олександр Кравченко): Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Олександра Меркушина

Команда «Б» (тренер - Ігор Ященко): Валентина Семеренко, Надія Бєлкіна, Христина Дмитренко, Любов Кіпяченкова, Валерія Дмитренко

Відзначимо, що окремо від команди готується Дар'я Блашко, яку тренує Юрай Санітра.

Старт сезону Кубка світу і Кубка IBU відбудеться в кінці листопада.

Як повідомлялося, IBU продовжив відсторонення росіян і білорусів


Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Збірна України з біатлону

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бринзак: «Можливо, будуть виникати проблеми з фінансуванням команд на Кубку IBU та юніорських турнірах»
Бринзак: «Можливо, будуть виникати проблеми з фінансуванням команд на Кубку IBU та юніорських турнірах»
Біатлон
27 жовтня 19:13

Новини: Біатлон

Кравченко розповів про підготовку збірної до сезону-2022/23
Кравченко розповів про підготовку збірної до сезону-2022/23
Кубок світу з біатлону
31 жовтня 16:32
Без Блашко. Відомий склад збірної України, який готується до сезону в Австрії
Без Блашко. Відомий склад збірної України, який готується до сезону в Австрії
Кубок світу з біатлону
31 жовтня 15:04
Вірер стало шкода відсторонених російських і білоруських біатлоністів
Вірер стало шкода відсторонених російських і білоруських біатлоністів
30 жовтня 14:55
Німецький біатлоніст: «У нас є гвинтівки. Не знаю, що буде, якщо російський спортсмен зустрінеться на трасі з українцем»
Німецький біатлоніст: «У нас є гвинтівки. Не знаю, що буде, якщо російський спортсмен зустрінеться на трасі з українцем»
28 жовтня 13:53
Бринзак: «Можливо, будуть виникати проблеми з фінансуванням команд на Кубку IBU та юніорських турнірах»
Бринзак: «Можливо, будуть виникати проблеми з фінансуванням команд на Кубку IBU та юніорських турнірах»
27 жовтня 19:13
«Я сама готова піти воювати, тому що ми вміємо стріляти». Дворазова олімпійська чемпіонка має намір вбивати українців
«Я сама готова піти воювати, тому що ми вміємо стріляти». Дворазова олімпійська чемпіонка має намір вбивати українців
21 жовтня 13:48
«Я вже зачитав до дірок Статут Федерації». Підручний – про рішення балотуватися на пост президента ФБУ
«Я вже зачитав до дірок Статут Федерації». Підручний – про рішення балотуватися на пост президента ФБУ
16 жовтня 21:47
Прима привітав з Днем захисників та захисниць України
Прима привітав з Днем захисників та захисниць України
14 жовтня 11:13
Шведську біатлоністку відсторонили на два роки за допінг
Шведську біатлоністку відсторонили на два роки за допінг
08 жовтня 16:33
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини