Вірер стало шкода відсторонених російських і білоруських біатлоністів
Без Блашко. Відомий склад збірної України, який готується до сезону в Австрії
Дар'я вирішила готуватися окремо від інших дівчат
31 жовтня 15:04
Відомий склад команди «А» жіночої збірної України з біатлону, який зараз готується в австрійському Рамзау до старту нового сезону.
Команда «А» (тренер - Олександр Кравченко): Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Олександра Меркушина
Команда «Б» (тренер - Ігор Ященко): Валентина Семеренко, Надія Бєлкіна, Христина Дмитренко, Любов Кіпяченкова, Валерія Дмитренко
Відзначимо, що окремо від команди готується Дар'я Блашко, яку тренує Юрай Санітра.
Старт сезону Кубка світу і Кубка IBU відбудеться в кінці листопада.
Як повідомлялося, IBU продовжив відсторонення росіян і білорусів
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