Білосюк: «24 лютого я отримала повістку»

Фото: biathlon.com.ua

Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк розповіла, що через день після повернення з Олімпіади-2022 отримала повістку:



Потім мені запропонували продовжити тренувальний процес. Але ця весна була жахом для всіх, і я не виняток. Мій мозок відмовлявся працювати протягом двох місяців після перенесеного ковіда. Війна, новини, переселенці, допомога, збирання коштів – змусити себе у такий час думати про наступний сезон було неможливо. Принаймні я не змогла.

Тільки на 3-й місяць війни мені знову захотілося щось фізично робити. Саме до кінця травня було організовано перший навчально-тренувальний збір у Сянках. Лише коли я вперше влітку поїхала до Австрії, відчула безпеку, спокій почав повертатися. Але організм все одно давав збої.