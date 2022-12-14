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Білосюк: «24 лютого я отримала повістку»

Через страшні для України події біатлоністці було важко підготуватися до сезону
Біатлон Кубок світу з біатлону
14 грудня 13:12
Білосюк: «24 лютого я отримала повістку»
Фото: biathlon.com.ua

Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк розповіла, що через день після повернення з Олімпіади-2022 отримала повістку:

22 лютого я прилетіла з Олімпіади у Пекіні. Був день, щоб відпочити та поспати. Зміна часових поясів та постковідні наслідки не сприяли швидкій адаптації. 24-го вранці я отримала повістку. Тож треба було збирати речі та їхати до частини (Олена Білосюк – майор Нацгвардії України).

Потім мені запропонували продовжити тренувальний процес. Але ця весна була жахом для всіх, і я не виняток. Мій мозок відмовлявся працювати протягом двох місяців після перенесеного ковіда. Війна, новини, переселенці, допомога, збирання коштів – змусити себе у такий час думати про наступний сезон було неможливо. Принаймні я не змогла.

Тільки на 3-й місяць війни мені знову захотілося щось фізично робити. Саме до кінця травня було організовано перший навчально-тренувальний збір у Сянках. Лише коли я вперше влітку поїхала до Австрії, відчула безпеку, спокій почав повертатися. Але організм все одно давав збої.

Нагадаємо, що на третій етап Кубку світу повертається Юлія Джима.

Джерело: kp.ua Олег Шумейко-молодший
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