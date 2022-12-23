Білосюк: «Як я готувалася, так я і біжу взимку. Чуда не буває, принаймні у моєму віці»

Українка зазначила, що пізніше розпочала підготовку до сезону

Фото: biathlon.com.ua Українська біатлоністка Олена Білосюк висловився про старт сезону на Кубку світу.

«Як я готувалася, так я і біжу зимою. Чуда не буває, принаймні у моєму віці. Коли набагато пізніше починаєш підготовку і вона далеко не так, як повинна бути, то боротися з лідерами надзвичайно важко. Ми готуємося до наступних стартів. Зима довга. Якщо не зараз, то можливо, через місяць. Ми намагаємося покращити результати й розуміємо всю серйозність ситуації: квоти, очки та наскільки це все складно. Виходячи на гонку, я викладаюсь на максимум. Принаймні на тих гонках, які приносять очки команді. Особисті навіть не стартуєш, щоб зберегти сили на ті гонки, де я потрібна команді. Але все одно цього мало, все одно результат далеко не той, який нам необхідний». Нагадаємо, раніше Білосюк фінішувала в топ-30 спринту в Ансі.