Дериземля: «Базу в Чернігові не можна відновити. На жаль, потрібно її зносити і будувати нову»

Володар двох медалей чемпіонату світу, віцепрезидент Федерації біатлону України Андрій Дериземля розповів ПРОФУТБОЛ Digital про пошкодження чернігівської бази, яка постраждала від російських бомбардувань:

Окрім вихованців спортивних шкіл, сюди приїздили спортсмени з інших областей України, лижні гонщики, біатлоністи, паралімпійці. Тут завжди вирувало життя зранку до вечора. Щороку.

Зараз без сліз боляче на неї дивитися. Я особисто прожив на цій базі 10 років, моє становлення, як спортсмена, відбувалося тут.

Тут займалися від початківців до призерів Олімпійських ігор, світу і Європи займалися.

Спочатку тут в укриттях переховувалися і працівники бази, і спортсмени. З Дар’єю Блашко ми були постійно на зв’язку. Вони тут у підвальному приміщенні перебували, поки не почалися обстріли цих рашистів.

Перший приліт був після авіаудару 19 березня, найбільше руйнування. А пізніше були обстріли з «Градів», «Смерчів», мінометів.

База зруйнована повністю. Там, де зберігалася зброя, пробите це укриття. На жаль, велика частина спортивного інвентаря майже повністю зруйнована. Починаючи від не дуже дорогого і закінчуючи професійним, дороговартісним інвентарем.

Це 100% невійськовий об’єкт. Це об’єкт спортивної інфраструктури. На жаль, в нашій області він не єдиний зазнав такого руйнування. Тому дуже сильно сподіваюся, в першу чергу, на перемогу, а в подальшому і на відбудову цих об’єктів.

Трасу лижеролерну ми намагаємося відновити, де є можливість. Щоб діти мали змогу тренуватися.

Прикро. Тому що до війни тут планувалася реконструкція. Вже був оголошений тендер, було домовлено, що будуть виділені гроші. Вже був проєкт. Тоді ми рахували, що потрібно десь 150 мільйонів гривень. Розуміємо, що зараз триває війна, Чернігів майже прикордонне місто, тому…

Зараз ми мріємо відновити тренувальний процес. Для цього потрібні невеликі вкладення: відновлення траси, ремонт стрільбища, установок».