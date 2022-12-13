Фійон Майє: «Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня»

Олімпійський чемпіон-2022 – про свої результати на Кубку світу в поточному сезоні

Кентен Фійон-Майє / Фото - Nordic Magazine Чинний володар Кубка світу титулований французький біатлоніст Кантен Фійон Майє прокоментував свої результати в поточному сезоні.



Цитує Фійона-Майї nordicmag.info.



«Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня. Зрозуміло, що гонки не завжди приносять задоволення, доводиться мати справу з тим, що є. Але я впевнений, що повернуся».



Відзначимо, що після двох етапів Кубка світу-2022/23 Фійон-Майє завоював лише бронзу в чоловічій естафеті.



Фійон Майє – дворазовий чемпіон і триразовий срібний призер Олімпійських ігор-2022, дворазовий чемпіон світу в естафетах.



Календар третього етапу Кубка світу в Ансі.

Чинний володар Кубка світу титулований французький біатлоністпрокоментував свої результати в поточному сезоні.Цитує Фійона-МайїВідзначимо, що після двох етапів Кубка світу-2022/23 Фійон-Майє завоював лише бронзу в чоловічій естафеті.Фійон Майє – дворазовий чемпіон і триразовий срібний призер Олімпійських ігор-2022, дворазовий чемпіон світу в естафетах.

Володимир Кириченко