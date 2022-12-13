Фійон Майї виграв персьют Пекіна-2022. П'ять промахів підручні не дозволили йому піднятися з 13-го місця
Фійон Майє: «Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня»
Олімпійський чемпіон-2022 – про свої результати на Кубку світу в поточному сезоні
13 грудня 11:00
Кентен Фійон-Майє / Фото - Nordic MagazineЧинний володар Кубка світу титулований французький біатлоніст Кантен Фійон Майє прокоментував свої результати в поточному сезоні.
Цитує Фійона-Майї nordicmag.info.
«Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня. Зрозуміло, що гонки не завжди приносять задоволення, доводиться мати справу з тим, що є. Але я впевнений, що повернуся».
Відзначимо, що після двох етапів Кубка світу-2022/23 Фійон-Майє завоював лише бронзу в чоловічій естафеті.
Фійон Майє – дворазовий чемпіон і триразовий срібний призер Олімпійських ігор-2022, дворазовий чемпіон світу в естафетах.
Календар третього етапу Кубка світу в Ансі.
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