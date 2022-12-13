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Фійон Майє: «Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня»

Олімпійський чемпіон-2022 – про свої результати на Кубку світу в поточному сезоні
Біатлон
13 грудня 11:00
Фійон Майє: «Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня»
Кентен Фійон-Майє / Фото - Nordic Magazine
Чинний володар Кубка світу титулований французький біатлоніст Кантен Фійон Майє прокоментував свої результати в поточному сезоні.

Цитує Фійона-Майї nordicmag.info.

«Я хочу перемагати, але і в особистих гонках, і в естафетах я далекий від бажаного рівня. Зрозуміло, що гонки не завжди приносять задоволення, доводиться мати справу з тим, що є. Але я впевнений, що повернуся».


Відзначимо, що після двох етапів Кубка світу-2022/23 Фійон-Майє завоював лише бронзу в чоловічій естафеті.

Фійон Майє – дворазовий чемпіон і триразовий срібний призер Олімпійських ігор-2022, дворазовий чемпіон світу в естафетах.

Календар третього етапу Кубка світу в Ансі.
Володимир Кириченко
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Кантен Фійон Майї

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