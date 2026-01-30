Олег Гончар

Німецька біатлоністка Франциска Пройс оголосила, що сезон 2025/26 років стане для неї останнім у професійному спорті. Таким чином, 31-річна спортсменка планує поставити крапку в кар’єрі після зимових Олімпійських ігор.

Пройс підходить до фінального етапу виступів у статусі чинної володарки Великого кришталевого глобуса — загальний залік Кубка світу вона виграла за підсумками сезону 2024/25. Це досягнення стало одним із найвагоміших у її кар’єрі та підкреслило стабільність німкені на дистанції сезону.

За 13 років виступів на рівні Кубка світу Пройс здобула 15 перемог, п’ять із яких — в особистих гонках, а також 52 рази піднімалася на подіум. На чемпіонатах світу вона виборола 11 медалей у різних дисциплінах.

Останнім великим стартом у кар’єрі Франциски стануть зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Мілан та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого. Після цього біатлоністка планує завершити виступи на професійному рівні.