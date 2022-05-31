Санітра: «Вже давно такого не пам'ятаю, щоб стільки команд було на штрафних колах»
Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
61-річний словак не має наміру залишати свою команду в біді
14:11
Юрай Санітра / Фото - biathlon.com.uaСловацький фахівець Юрай Санітра повідомив, що залишиться на посаді головного тренера чоловічої збірної України з біатлону.
«Три місяці тому після Олімпійських ігор в Пекіні, коли ми прощалися з хлопцями в аеропорту Франкфурта, у нас були великі плани і хотіли гідно завершити сезон».
«Нас чекали ще три етапи Кубка світу. У той же час ми вже практично готували зі спортсменами плани на наступний сезон. Ми вже обговорили з керівництвом моє бажання працювати далі. Практично все було готово».
«Почата 24 лютого війна зіпсувала життя багатьом людям. Так само вплинула і на спортивне життя країни, і на мою особисту».
«Я шість років працюю в Україні. Моє ставлення до неї дуже сердечне. Коли війна почалася, я дуже переживав за своїх спортсменів, друзів і знаходилися тут людей. До цього часу я не давав ніяких інтерв'ю. Переживав все разом з хлопцями і друзями».
«Довго думав про те, що є можливості працювати і в інших командах. Необхідно було прийняти рішення, тому що в цій ситуації нелегко відмовитися від вступників пропозицій».
«Мій характер мені не дозволив кинути хлопців, команду, Україну і свій шестирічний працю. Тому я пішов на ризик і вирішив працювати з чоловічою збірною і далі».
«Вірю, що в цей нелегкий час ситуація буде поліпшуватися і вірю в перемогу України».
Раніше стало відомо, що словенський наставник жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець, більше не буде працювати з командою.
Коментарі 0