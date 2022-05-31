Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:50
Телемагазин
14:00
Волейбол. Золота Євроліга. Жінки. Україна - Румунія

Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України

61-річний словак не має наміру залишати свою команду в біді
Біатлон
14:11
Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
Юрай Санітра / Фото - biathlon.com.ua
Словацький фахівець Юрай Санітра повідомив, що залишиться на посаді головного тренера чоловічої збірної України з біатлону.

«Три місяці тому після Олімпійських ігор в Пекіні, коли ми прощалися з хлопцями в аеропорту Франкфурта, у нас були великі плани і хотіли гідно завершити сезон».


«Нас чекали ще три етапи Кубка світу. У той же час ми вже практично готували зі спортсменами плани на наступний сезон. Ми вже обговорили з керівництвом моє бажання працювати далі. Практично все було готово».


«Почата 24 лютого війна зіпсувала життя багатьом людям. Так само вплинула і на спортивне життя країни, і на мою особисту».


«Я шість років працюю в Україні. Моє ставлення до неї дуже сердечне. Коли війна почалася, я дуже переживав за своїх спортсменів, друзів і знаходилися тут людей. До цього часу я не давав ніяких інтерв'ю. Переживав все разом з хлопцями і друзями».


«Довго думав про те, що є можливості працювати і в інших командах. Необхідно було прийняти рішення, тому що в цій ситуації нелегко відмовитися від вступників пропозицій».


«Мій характер мені не дозволив кинути хлопців, команду, Україну і свій шестирічний працю. Тому я пішов на ризик і вирішив працювати з чоловічою збірною і далі».


«Вірю, що в цей нелегкий час ситуація буде поліпшуватися і вірю в перемогу України».


Раніше стало відомо, що словенський наставник жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець, більше не буде працювати з командою.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Юрай Санітра Збірна України з біатлону

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Біатлон
28 травня 09:46
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Біатлон
26 травня 21:54
1
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Біатлон
04 травня 17:50
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
На зміну Велепцю. Олександр Кравченко став старшим тренером жіночої збірної України з біатлону
Біатлон
03 травня 21:20

Новини: Біатлон

Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
14:11
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
28 травня 09:46
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
26 травня 21:54
Кривонос і Насико увійшли до складу основної команди на підготовку до нового сезону
Ексклюзив
Кривонос і Насико увійшли до складу основної команди на підготовку до нового сезону
26 травня 17:31
Седнєв: «На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога»
Седнєв: «На спортивній арені ми вже перемогли нашого ворога»
14 травня 13:57
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
Підручний: «Не люблю, коли з мене роблять героя в плані служби в Нацгвардії. Хлопці на передовій – ось справжні герої»
12 травня 18:55
Андрій Орлик – про війну, згорівші речі в Чернігові та зустріч з Сергієм Бубкою
Андрій Орлик – про війну, згорівші речі в Чернігові та зустріч з Сергієм Бубкою
11 травня 21:30
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
Підручний: «Коли спортсмен виграє якусь нагороду, весь світ цікавиться, звідки він, яка ситуація у його країні»
09 травня 17:59
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
Новий головний тренер збірної України Кравченко розказав про основні цілі команди
04 травня 17:50
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини