Олег Гончар

Гренландська біатлоністка Укалек Астрі Слеттемарк різко висловилася на адресу президента США Дональд Трамп, коментуючи американську політику щодо Гренландії, повідомляє Le Parisien.

Слеттемарк заявила, що Трамп не розуміє культури та суспільного устрою Гренландії. За її словами, вона займається спортом і тренується зі зброєю холостими патронами, але не може ігнорувати політиків, які, на її думку, оперують небезпечними ідеями та погрозами.

Біатлоністка назвала риторику Трампа безумною, наголосивши, що ніколи не зрозуміло, чи є його заяви провокацією, чи серйозними намірами.

Дональд Трамп – повний ідіот. Він не розуміє нашої культури і того, яке суспільство існує у Гренландії. Укалек Астрі Слеттемарк

Також спортсменка відповіла на запитання про можливу акцію протесту під час зимових Олімпійських ігор-2026. Вона припустила, що будь-яка публічна заява може закрити їй в’їзд до США, однак зазначила, що за нинішніх обставин її це не зупиняє. За словами Слеттемарк, головне бажання мешканців Гренландії — жити в мирі та спокої, без політичного тиску.