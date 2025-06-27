Володимир Кириченко

Міжнародна союх біатлоністів (IBU) на своєму офіційному сайті заявила, що допустить до участі в Олімпіаді 2026 року не більше чотирьох росіян за умови, що до середини січня їм вдасться заробити необхідну кількість кваліфікаційних очок на Кубку світу або Кубку IBU, проте зараз це неможливо.

російських та білоруських спортсменів відсторонено від участі в міжнародних стартах з 2022 року через війну в Україні. Олімпійські ігри в Італії відбудуться у лютому 2026 року.

«Виконком уважно стежить за розвитком подій у зв'язку з рішенням призупинити діяльність Союзу біатлоністів росії та білоруської федерації біатлону, як того вимагає конгрес, та призначив групу моніторингу, яка регулярно звітує перед виконкомом. На даний момент не очікується жодних дій чи змін. Щодо потенційної участі російських чи білоруських біатлоністів у зимових Олімпійських іграх 2026 року, слід зазначити, що квота національних олімпійських комітетів (НОК) вже розподілена відповідно до турнірної таблиці Кубка націй сезону-2024/2025. Уайлд-кард для НОК без квот можна отримати до середини січня на основі кваліфікаційних очок IBU. Без участі у змаганнях IBU (Кубку світу або Кубку IBU. – Прим. ред.) до Олімпійських ігор уайлд-кард отримані не можуть. Правила змагань IBU не передбачають участі нейтральних спортсменів».

Раніше повідомлялося, що IBU не змінює позицію щодо відсторонення від міжнародних турнірів російських біатлоністів.