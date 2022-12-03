У гонці переслідування на етапі Кубку світу в Контіолахті виступлять 4 українці
Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та
Для австрійки це четверта перемога в кар'єрі
Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Хаузер. Для біатлоністки це четверта перемога в кар'єрі.
Найкращий результат серед українок показала Анна Кривонос – вона стала 54-й.
Кубок світу з біатлону. 1-й етап. Контіолахті, Фінляндія. Спринт. Жінки
1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – 20.39,5 (0+0)
2. Ліза Віттоцці (Італія) – 17,3 (1+0)
3. Лінн Перссон (Швеція) – 24,2 (0+0)
...
54. Анна Кривонос (Україна) – 1.54,0 (0+1)
60. Дарина Блашко (Україна) – 2.07,1 (1+0)
61. Олена Білосюк (Україна) – 2.08,3 (1+0)
DNS. Ірина Петренко (Україна)
Йоханнес Бо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найращий серед українців – Прима.
Коментарі 0