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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та

Для австрійки це четверта перемога в кар'єрі
Біатлон Кубок світу з біатлону
16:35
Хаузер здобула перемогу на етапі Кубка світу в Контіолахті. Кривонос – 54-та
Завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 в Контіолахті (Фінляндія).

Перемогу здобула австрійка Ліза Тереза Хаузер. Для біатлоністки це четверта перемога в кар'єрі.

Найкращий результат серед українок показала Анна Кривонос – вона стала 54-й.

Кубок світу з біатлону. 1-й етап. Контіолахті, Фінляндія. Спринт. Жінки

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) – 20.39,5 (0+0)

2. Ліза Віттоцці (Італія) – 17,3 (1+0)

3. Лінн Перссон (Швеція) – 24,2 (0+0)

...

54. Анна Кривонос (Україна) – 1.54,0 (0+1)

60. Дарина Блашко (Україна)  2.07,1 (1+0)

61. Олена Білосюк (Україна) – 2.08,3 (1+0)

DNS. Ірина Петренко (Україна)

Йоханнес Бо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найращий серед українців – Прима.

Денис Сєдашов
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Анна Кривонос

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