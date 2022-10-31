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Кравченко розповів про підготовку збірної до сезону-2022/23

Тренер планує підвести команду у пікову форму під чемпіонат світу
Біатлон Кубок світу з біатлону
31 жовтня 16:32
Кравченко розповів про підготовку збірної до сезону-2022/23
Фото: biathlon.com.ua
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про підготовку команди до наступного сезону:
Ми пройшли збір у австрійському Рамзау, який був коротший за збір чоловіків, пробули там 12 днів. Готувалися там до 17 жовтня. Це зв’язано з тим, що дати виїзду на перший збір у нас стоїть раніше. Ми змогли трохи покататися на снігу, зробили ролерну та силову роботи. А потім зробили тижневу паузу з поверненням додому: дівчата та тренери побули тиждень вдома, провели час з близькими, бо додому потрапимо аж під Новий Рік.
З України ми виїхали 26 жовтня до шведського Ідре, але дорога далека, тому ми знову ж на одну ніч зупинилися у Рамзау. Повноцінно тренувальний процес там починаємо у неділю, 30 жовтня.

Про завдання на заключний підготовчий збір в Ідре
Уже не пам’ятаю, коли я був востаннє в Ідре, десь років 15-17 назад. Блашко знаю, що була два роки тому, вона там вкатувалась у сезон. На той час були непогані умови і зараз я вважаю, що будуть хороші умови. Профіль траси там більш-менш нам підходить, тим паче, під Контіолагті, де буле перший етап Кубка світу, адже ми знаємо ту легендарну стіну. Я думаю, що все буле добре. Завдання – підійти до старту сезону, але ще не в найкращий формі, бо все таки плануємо на пік вийти до чемпіонату світу. А тут поступово будемо втягуватись в сезон. Побачимо.

Про контрольні старти
З середи, 2 листопада, у Ідре також приїде команда «Б». Я думаю, що ми там проведемо контрольний старт обов’язково. Може буде таке, що з основного складу 2-3 біатлоністки поїдуть на перший спринт на етапі Кубок IBU, який відбудеться у Шушені, 24 листопада. Подивимось по стану і по здоров’ю, як воно все буде. Поки що плануємо так. Обов’язково зробимо контрольний старт з командою «Б». Побачимо, в якому стані вони, і в якому стані ми. Від того вирішимо, кого і куди посилати.

Склад збірної України.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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