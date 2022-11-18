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Крулько: «Буду переконувати Підручного продовжити виступи»

Капітан збірної програв вибори в президенти ФБУ
Біатлон
18 листопада 12:46
Крулько: «Буду переконувати Підручного продовжити виступи»

Новоспечений президент Федерації біатлону України Іван Крулько сподівається, що його колишній конкурент, а також капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний продовжить кар'єру:

«Дмитро Підручний – прекрасний спортсмен. Сподіваюся, він буде далі виступати. Я його буду в цьому переконувати.

Ми з ним потиснули руки, залишилися в нормальних відносинах, які будемо підтримувати і далі».


Коментар Підручного щодо повернення до збірної України.

Джерело: ua.tribuna.com Сергій Остапенко
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Іван Крулько Дмитро підручний

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