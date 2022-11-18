Бринзак: «Крулько – хороший організатор, він людина слова»
Крулько: «Буду переконувати Підручного продовжити виступи»
Капітан збірної програв вибори в президенти ФБУ
18 листопада 12:46
Новоспечений президент Федерації біатлону України Іван Крулько сподівається, що його колишній конкурент, а також капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний продовжить кар'єру:
«Дмитро Підручний – прекрасний спортсмен. Сподіваюся, він буде далі виступати. Я його буду в цьому переконувати.
Ми з ним потиснули руки, залишилися в нормальних відносинах, які будемо підтримувати і далі».
Коментар Підручного щодо повернення до збірної України.