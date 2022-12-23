Білосюк: «Як я готувалася, так я і біжу взимку. Чуда не буває, принаймні у моєму віці»
Кривонос стала чемпіонкою України у гонці переслідування
Другий результат у Білосюк, а третя – Меркушина
23 грудня 15:28
Переможницею гонки переслідування стала Анна Кривонос. Олена Білосюк завоювала срібло, а Олександра Меркушина показала третій результат.
Чемпіонат України-2022 з біатлону. Яворів, Львівська область. Гонка переслідування. Жінки
1. Анна Кривонос (1+0+1+2) 31:10,4
2. Олена Білосюк (2+0+3+2) + 1:16,8
3. Олександра Меркушина (3+1+1+0) + 1:24,0
4. Любов Кип'яченкова (2+1+3+1) + 1:37,9
5. Ірина Петренко (4+0+2+1) + 1:41,0
6. Юлія Городна (0+0+2+2) +3:27,9
Анастасія Меркушина стала тріумфатором спринту на чемпіонаті України-2022.
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