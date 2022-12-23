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Кривонос стала чемпіонкою України у гонці переслідування

Другий результат у Білосюк, а третя – Меркушина
Біатлон
23 грудня 15:28
Кривонос стала чемпіонкою України у гонці переслідування
23 грудня в Яворові (Львівська обл.) продовжилася перша частина зимового чемпіонату України з біатлону.

Переможницею гонки переслідування стала Анна КривоносОлена Білосюк завоювала срібло, а Олександра Меркушина показала третій результат.

Чемпіонат України-2022 з біатлону. Яворів, Львівська область. Гонка переслідування. Жінки

1. Анна Кривонос (1+0+1+2) 31:10,4

2. Олена Білосюк (2+0+3+2) + 1:16,8

3. Олександра Меркушина (3+1+1+0) + 1:24,0

4. Любов Кип'яченкова (2+1+3+1) + 1:37,9

5. Ірина Петренко (4+0+2+1) + 1:41,0

6. Юлія Городна (0+0+2+2) +3:27,9

Анастасія Меркушина стала тріумфатором спринту на чемпіонаті України-2022.
Денис Сєдашов
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Анна Кривонос Олена Білосюк Олександра Меркушина

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