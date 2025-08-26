Мандзин: «Готуюся до ключових викликів олімпійського сезону»
Віталій хоче провести змагальний рік стабільно
11 хвилин тому
Фото: biathlon.com.ua
Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в інтерв’ю IBU висловився про сезон-2025/26:
Я розумію рівень відповідальності олімпійського сезону та готовий до нього. Думаю, у порівнянні з минулим роком, у мене вже є певна психологічна база, і це те, на що я можу покладатися. Але я все ще вважаю себе відносно новачком у біатлоні на дорослому рівні, і знаю, що є над чим працювати. Тому я морально готуюся до повноцінного, стабільного сезону, щоб показати сильні результати та бути готовим до ключових викликів цього року.
