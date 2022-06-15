Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. ХІФК - Фрелунда

Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф

У відомстві нагадали, що пропагандисти підтримують війну в Україні
Біатлон
22:48
Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф

Міністерство молоді та спорту України запропонувало включити до списку санкцій російських пропагандистів Дмитра Губернієва, Антона Анісімова та Андрія Сидорчика.

Відповідне рішення направлено до Міністерства закордонних справ і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Ці так звані спортивні «журналісти», «коментатори» і «телеведучі» публічно закликають до війни проти України та підтримують воєнні злочини рф на нашій території. Крім того, зазначені особи дозволяють собі неприйнятні висловлювання щодо наших спортсменів».

Відзначимо, що Україна в 2021-му році заборонила Губернієву в'їзд в Україну через відвідування Криму через територію росії.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Дмитро Губерніев

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Біатлон

Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф
Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф
22:48
Підручний отримав дозвіл від Нацгвардії і приєднався до збірної України
Підручний отримав дозвіл від Нацгвардії і приєднався до збірної України
10 червня 19:01
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
08 червня 08:55
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
IBU попросив МОК внести одиночну змішану естафету в олімпійську програму
07 червня 20:28
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
07 червня 14:54
Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного
Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного
31 травня 16:58
Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
31 травня 14:11
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
Підручний: «Відсторонення білоруських спортсменів виправдане»
28 травня 09:46
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
Колупаєв: «Валентина Семеренко не виходила на зв'язок, але залишили її в команді« Б »
26 травня 21:54
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
17:59
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Всі новини