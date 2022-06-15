Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф

У відомстві нагадали, що пропагандисти підтримують війну в Україні

Міністерство молоді та спорту України запропонувало включити до списку санкцій російських пропагандистів Дмитра Губернієва, Антона Анісімова та Андрія Сидорчика. Відповідне рішення направлено до Міністерства закордонних справ і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. «Ці так звані спортивні «журналісти», «коментатори» і «телеведучі» публічно закликають до війни проти України та підтримують воєнні злочини рф на нашій території. Крім того, зазначені особи дозволяють собі неприйнятні висловлювання щодо наших спортсменів». Відзначимо, що Україна в 2021-му році заборонила Губернієву в'їзд в Україну через відвідування Криму через територію росії.

Карен Агабекян