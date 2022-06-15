«Хто нагодував дитину цим лайном?». Губерніев вважає, що WADA намагається по-хамськи вибити Росію з Олімпіади
Мінмолоді та спорту запропонувало ввести санкції проти Губернієва і ще двох пропагандистів рф
У відомстві нагадали, що пропагандисти підтримують війну в Україні
22:48
Міністерство молоді та спорту України запропонувало включити до списку санкцій російських пропагандистів Дмитра Губернієва, Антона Анісімова та Андрія Сидорчика.
Відповідне рішення направлено до Міністерства закордонних справ і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Ці так звані спортивні «журналісти», «коментатори» і «телеведучі» публічно закликають до війни проти України та підтримують воєнні злочини рф на нашій території. Крім того, зазначені особи дозволяють собі неприйнятні висловлювання щодо наших спортсменів».
Відзначимо, що Україна в 2021-му році заборонила Губернієву в'їзд в Україну через відвідування Криму через територію росії.