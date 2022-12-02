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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»

Також біатлоніст оцінив шанси команди в сезоні
Біатлон
02 грудня 21:50
Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

«Важко сказати так конкретно. Ви знаєте, що біатлон – це дуже непередбачуваний вид спорту, тому про якісь місцях говорити дуже важко, але я думаю, що будемо стабільно хороші результати показувати в естафетах. Зараз дуже хороша, рівна команда, підтяглася молодь, той же Антон Дудченко дуже сильно додав, Богдан Цимбал теж прогресує, той же Тарас Лесюк, Денис Насико — вони все за літо додали і плюс-мінус дотягнулися вже і, можливо, десь перевершують деякі мене і Артема Приму.

Тому я думаю, в естафетах варто чекати хороших результатів від нашої команди, ну і в інших гонках, я думаю, будуть теж непогані місця.

Думаю, Антон Дудченко в цьому сезоні може і буде показувати дуже високі результати. Це моя особиста думка з того, що я бачу, які він результати показує на тренуваннях, особливо в стрільбі».


Етап Кубка світу в Контіолахті Дмитро пропустить через травму.

Джерело: suspilne.media Андрій Усмонов
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Дмитро підручний

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