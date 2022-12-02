Підручний: «Україна має хорошу, рівну команду, підтягнулася молодь»

Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

Тому я думаю, в естафетах варто чекати хороших результатів від нашої команди, ну і в інших гонках, я думаю, будуть теж непогані місця.

Думаю, Антон Дудченко в цьому сезоні може і буде показувати дуже високі результати. Це моя особиста думка з того, що я бачу, які він результати показує на тренуваннях, особливо в стрільбі».