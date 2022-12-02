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Президент ФБУ: « Будемо працювати над тим, щоб у нас підростало гідне молоде покоління »

Крулько – про старт сезону
Біатлон
02 грудня 18:14
Президент ФБУ: « Будемо працювати над тим, щоб у нас підростало гідне молоде покоління »

Президент ФБУ Іван Крулько висловився про старт сезону збірної України і поділився планами робіт на своїй посаді.

«Я прийшов на посаду президента Федерації біатлону України в той момент, коли підготовка до сезону вже підходила до завершення – спортсмени перебували на завершальному зборі перед стартом Кубка світу і Кубка IBU.

Якщо говорити про перші гонках, то вони зазвичай бувають непростими. Але для нас вони здалися особливо непростими, тому що жіноча команда отримала проблеми зі складом – через хворобу не змогли взяти участь в першому етапі Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

Також слід розуміти, що на трьох останніх етапах минулого сезону наші біатлоністи не виступали через війну в Україні. А зараз військові дії вплинули на емоційний стан, а можливо, і на тренувальне – будемо це вирішувати.

Але правда в тому, що результати поки у нас непрості, особливо в жіночій команді. У хлопців справи краще, але це теж не зовсім те, чого чекають вболівальники.

Однак ми продовжимо вірити в наших біатлоністів, підтримувати їх. І головне – будемо працювати над тим, щоб у нас підростало серйозна зміна, з'являлося молоде покоління, яке зможе створювати конкуренцію ».


Дмитро підручний не допоможе Україні на етапі Кубка світу в Контіолахті.

Джерело: biathlon.com.ua Андрій Усмонов
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Іван Крулько Збірна України з біатлону

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