Президент ФБУ: « Будемо працювати над тим, щоб у нас підростало гідне молоде покоління »

Президент ФБУ Іван Крулько висловився про старт сезону збірної України і поділився планами робіт на своїй посаді.

Якщо говорити про перші гонках, то вони зазвичай бувають непростими. Але для нас вони здалися особливо непростими, тому що жіноча команда отримала проблеми зі складом – через хворобу не змогли взяти участь в першому етапі Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

Також слід розуміти, що на трьох останніх етапах минулого сезону наші біатлоністи не виступали через війну в Україні. А зараз військові дії вплинули на емоційний стан, а можливо, і на тренувальне – будемо це вирішувати.

Але правда в тому, що результати поки у нас непрості, особливо в жіночій команді. У хлопців справи краще, але це теж не зовсім те, чого чекають вболівальники.

Однак ми продовжимо вірити в наших біатлоністів, підтримувати їх. І головне – будемо працювати над тим, щоб у нас підростало серйозна зміна, з'являлося молоде покоління, яке зможе створювати конкуренцію ».