Підручний не бачить себе на Олімпіаді-2026
Санітра: «Коліно Підручного не витримало. Не зможу на нього розраховувати»
Україна втратила лідера
02 грудня 15:23
Тренер чоловічої збірної України Юрай Сантіра повідомив, що Дмитро Підручний пропустить останні етапи Кубка світу в Контіолахті.
«Про Підручного немає хорошої інформації. Його коліно не витримало вчорашню навантаження, і далі на цьому етапі Кубка світу не можу на нього розраховувати.
100% знаю, що він буде пропускати наступні старти тут, в Контіолахті».
Сам Підручний також повідомляв, що травмувався.
В естафеті Україна фінішувала дев'ятою.
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