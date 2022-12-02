Санітра на тлі травм Підручного та Прими назвав потенційні заміни у збірній України
Санітра: «Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали»
Тренер – про результат естафети в Контіолахті
02 грудня 20:29
Головний тренер збірної України Юрай Санітра прокоментував результати естафети на Кубку світу в Контіолахті.
«Перед стартом ми знали, що у нас сильний склад. Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали. Коли потім бачив по фінішу, що різниця між четвертою і дев'ятою позиціями тільки 17 секунд, так мені було шкода цих додаткових патронів…
Прима і підручні пробігли перший старт в цьому сезоні. У них ще немає стільки впевненості. Або тому поставив їх першими? Я б не сказав, що вони були не в кращих кондиціях. Прима мав великий досвід на першому етапі, тому це не було ризиком.
А Підручний хорошу позицію підготував для третього і четвертого. У нього не все вийшло зі стріляниною, як треба, але думаю, це все пов'язано з нинішнім фізичним станом».
Уже відомий склад на спринти. Гонки пройде 3 грудня.
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