Санітра: «Наша мета була – потрапити до вісімки, ми її не виконали»

Головний тренер збірної України Юрай Санітра прокоментував результати естафети на Кубку світу в Контіолахті.

Прима і підручні пробігли перший старт в цьому сезоні. У них ще немає стільки впевненості. Або тому поставив їх першими? Я б не сказав, що вони були не в кращих кондиціях. Прима мав великий досвід на першому етапі, тому це не було ризиком.

А Підручний хорошу позицію підготував для третього і четвертого. У нього не все вийшло зі стріляниною, як треба, але думаю, це все пов'язано з нинішнім фізичним станом».